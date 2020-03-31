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31 Mart 2020, Salı
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Haberler Futbol FIFA'dan acil durum ödeneği! İşte o dev rakam...

'dan ödeneği! İşte o dev rakam...

FIFA'dan acil durum ödeneği! İşte o dev rakam...

Son dakika haberleri... Corona virüsü krizi sonrası zor durumdaki futbol endüstrisini desteklemek isteyen , 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanmayı planlıyor. İşte tüm detaylar... fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

, 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanmak ve zor durumdaki endüstrisini desteklemek için bir fonu oluşturma planları hazırlıyor.

New York Times'ta yer alan habere göre; Küresel futbol endüstrisinde corona virüsü tarafından işlenen krizle ilgili endişeler ve günlük güncellemelerle karşı karşıya kalan FIFA, konuyu bilen insanlara göre yüz milyonlarca dolar değerinde bir acil yardım fonu planları hazırlıyor.

Kararın yürürlüğe konması halinde bu fon, herhangi bir büyük spor yönetim organından corona virüsünün etkisine karşı en büyük müdahale olacak.
Küresel ekonominin diğer dallarında olduğu gibi, hastalığın yayılmasını azaltmaya yönelik hareket kısıtlamaları sporda da nakit akışını durdurdu. Bu da, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli federasyonları, kulüpleri ve ligleri mali sıkıntı içinde olduklarını beyan etmek zorunda bıraktı.

  1. 31.03.2020
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