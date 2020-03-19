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19 Mart 2020, Perşembe
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Futbolun korona virüs kaybı 4 milyar Euro

Futbolun korona virüs kaybı 4 milyar Euro

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında maçlarının oynanmamasından dolayı İngiltere , İspanya , , Serie A ve Ligue 1'deki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar Euro. En büyük gelir kaybını ise 1 milyar 250 milyon Euro ile Premier Lig yaşayacak.

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu. En çok izlenen spor dalı olan da en çok etkilenen şeylerin başına geliyor. KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok izlenen beş büyük liginin (İngiltere , İspanya , , Serie A, Ligue 1) korona virüs nedeniyle ekonomik kaybını araştırdı. Maç günü, yayın ve ticari gelirden mahrum kalacak olan beş büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar Euro'ya kadar çıkıyor.

541 KARŞILAŞMANIN DURUMU BELİRSİZ
5 büyük lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 541 karşılaşmanın durumu belirsizliğini koruyor. Bu ligler arasında en büyük gelir kaybını ise İngiltere Premier Lig yaşayacak. Dünyanın en çok izlenen liginin tahmini gelir kaybının 1 milyar 150 milyon Euro ile 1 milyar 250 milyon Euro arasında olması bekleniyor. La Liga'da 800-950 milyon Euro, Bundesliga'da 650-750 milyon Euro, Serie A'da 550-650 milyon Euro, Ligue 1 de ise 300-400 milyon Euro arasında bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.
Korona virüs salgını nedeniyle beş büyük ligin kaybı şöyle:

Lig Maç Günü Kaybı Yayın Geliri Kaybı - Ticari Kayıp Toplam Kayıp (Euro)
Premier Lig (İngiltere): 170-180 milyon - 700-800 milyon - 250-300 milyon - 1.150-1.250 milyon
La Liga (İspanya): 150-170 milyon - 500-600 milyon - 150-200 milyon - 800-950 milyon
Bundesliga (Almanya): 130-140 milyon - 300-400 milyon - 200-250 milyon - 650-750 milyon
Serie A (İtalya): 90-100 milyon - 350-450 milyon - 100-150 milyon - 550-650 milyon
Ligue 1 (Fransa): 50-60 milyon - 150-200 milyon - 100-140 milyon - 300-400 milyon

  1. 19.03.2020
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