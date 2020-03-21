FFP kalkıyor
Koronavirüsün futbol ekonomisine darbe vurmasıyla harekete geçen UEFA, kulüplerin gelir hesaplamalarının zor yapacağı bu süreçte kolaylık gösterecek.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi futbol kulüplerinin ekonomisine büyük darbe vurdu. UEFA harekete geçerek kulüplerin başında 'Demokles'in kılıcı' gibi sallandırdığı Finansal Fair-Play uygulamasını bu sezonluğuna kaldırmaya karar verdi. Kulüplerin gelir-gider tablosunu hesaplayamayacağı bu dönemde ceza almakla karşı karşıya olması nedeniyle uygulama askıya alınacak. UEFA böylece 2019-2020 bütçelerini göz önüne almayacak ve kulüpler biraz olsun nefes alacak.
CITY'NİN CEZASI MERAK EDİLİYOR
UEFA'nın FFP'yi kaldırmak için iki komisyon oluşturduğu ve gelecek rapora göre durumu somutlaştıracağı öğrenildi. İngiltere'de sezon devam ederken FFP kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Manchester City'ye Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon euro para cezası verilmişti. City'nin para cezasının ertelenebileceği, men cezasının ise liglerin tamamlanma durumuna göre askıda kalacağı konuşuluyor. Ülkemizde de bu sezon için Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın FFP konusunda sıkıntı yaşadığı biliniyordu.
- 21.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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