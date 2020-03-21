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21 Mart 2020, Cumartesi
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FFP kalkıyor

Koronavirüsün ekonomisine darbe vurmasıyla harekete geçen , kulüplerin gelir hesaplamalarının zor yapacağı bu süreçte kolaylık gösterecek.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi kulüplerinin ekonomisine büyük darbe vurdu. harekete geçerek kulüplerin başında 'Demokles'in kılıcı' gibi sallandırdığı Finansal Fair-Play uygulamasını bu sezonluğuna kaldırmaya karar verdi. Kulüplerin gelir-gider tablosunu hesaplayamayacağı bu dönemde ceza almakla karşı karşıya olması nedeniyle uygulama askıya alınacak. UEFA böylece 2019-2020 bütçelerini göz önüne almayacak ve kulüpler biraz olsun nefes alacak.

CITY'NİN CEZASI MERAK EDİLİYOR

UEFA'nın 'yi kaldırmak için iki komisyon oluşturduğu ve gelecek rapora göre durumu somutlaştıracağı öğrenildi. 'de sezon devam ederken FFP kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 'ye Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon euro para cezası verilmişti. City'nin para cezasının ertelenebileceği, men cezasının ise liglerin tamamlanma durumuna göre askıda kalacağı konuşuluyor. Ülkemizde de bu sezon için Fenerbahçe ile 'ın FFP konusunda sıkıntı yaşadığı biliniyordu.

  1. 21.3.2020
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