Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Markovic'ten örnek hareket!

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Spor organizasyonları da salgın nedeniyle bir bir erteleniyor.

Bu arada futbolcular da virüs riski nedeniyle eve kapandı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic, örnek olacak bir davranışa imzasını attı. Virüsün belirli bir yaş üstünde daha ağır seyretmesi nedeniyle Markovic, oturduğu apartmanın girişine el yazısıyla bir duyuru asarak yaşlı insanların market alışverişi vs. gibi ihtiyaçları için yardımcı olabileceğini bildirdi.

26 yaşındaki Markovic'in bu hareketi sosyal medyada da büyük takdir topladı.



