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19 Mart 2020, Perşembe
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'nin eski oyuncusu Markovic'ten örnek hareket!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Markovic'ten örnek hareket!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını sonrası harekete geçen 'nin eski futbolcusu , takdir edilecek bir davranış sergiledi.

'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Spor organizasyonları da salgın nedeniyle bir bir erteleniyor.

Bu arada futbolcular da virüs riski nedeniyle eve kapandı. Bir dönem forması giyen Sırp futbolcu , örnek olacak bir davranışa imzasını attı. Virüsün belirli bir yaş üstünde daha ağır seyretmesi nedeniyle Markovic, oturduğu apartmanın girişine el yazısıyla bir duyuru asarak yaşlı insanların market alışverişi vs. gibi ihtiyaçları için yardımcı olabileceğini bildirdi.

26 yaşındaki Markovic'in bu hareketi sosyal medyada da büyük takdir topladı.


  1. 19.03.2020
  2. Güncelleme: 19.03.2020 11:21
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