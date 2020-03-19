Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Markovic'ten örnek hareket!
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını sonrası harekete geçen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lazar Markovic, takdir edilecek bir davranış sergiledi.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Spor organizasyonları da salgın nedeniyle bir bir erteleniyor.
Bu arada futbolcular da virüs riski nedeniyle eve kapandı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic, örnek olacak bir davranışa imzasını attı. Virüsün belirli bir yaş üstünde daha ağır seyretmesi nedeniyle Markovic, oturduğu apartmanın girişine el yazısıyla bir duyuru asarak yaşlı insanların market alışverişi vs. gibi ihtiyaçları için yardımcı olabileceğini bildirdi.
26 yaşındaki Markovic'in bu hareketi sosyal medyada da büyük takdir topladı.
- 19.03.2020
- Güncelleme: 19.03.2020 11:21
- Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor
- Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...
- Yeni sezon bombaları patladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Galatasaray'a...
- Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi
- Spor yazarları Trabzonspor-Başakşehir maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Markovic'ten örnek hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.