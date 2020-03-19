Nijerya'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları bir ay ertelendi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Futbol Nijerya'dan koronavirüse karşı erteleme kararı!

'da futbol maçları bir ay ertelendi

Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi

'da tüm futbol liglerindeki maçların bir ay süreyle ertelendiği duyuruldu. Koronavirüs sebebiyle alınan erteleme kararı 1 ay sonra yeniden durum değerlendirmesi yapılarak uzatılabilecek.

futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, artan sağlık endişeleri yüzünden tüm futbol aktivitelerine bir ay ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, bir ay sonra yapılacak değerlendirmenin ardından salgının durumuna göre erteleme süresinin uzatılabileceği belirtildi.

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  1. 19.03.2020
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