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19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Karantina günlerini anlattı! Buffon'dan önemli mesaj

Karantinada olan Buffon'dan önemli mesajlar!

Karantinada olan Buffon'dan önemli mesajlar!

'da artan koronavirüs vakaları sonrası evine kapanan 'un deneyimli file bekçisi , kulübün Youtube hesabından bir açıklama yaptı. Tecrübeli eldiven, önemli mesajlar verdi.

Serie A takımlarından 'un başarılı file bekçisi , koronavirüs nedeniyle evinden çıkmıyor. Kulübün Youtube hesabına konuşan deneyimli yıldız, vaktini nasıl geçirdiğini anlattı.

Buffon, kendini kötü hissetmediğini söyleyerek şöyle konuştu:

Koşullara uyum sağlıyorum. Bilincim, kendimi kötü hissetmemi engelliyor. İnsan değişimlere çabuk alışıyor. 3 gündür evde eşim ve çocuklarımlayım. Her şey iyi gidiyor. Mutfağa da girmeye başladım, başımın çaresine bakıyorum. İtalyanlar olarak birlik olmayı başardık. Benim ekonomik durumum birçok şeyi kolaylaştırıyor. Eğer 30 gün çalışmasam bile bahçeli bir evde benim için problem değil ama apartmanda yaşayan insanlar için zor bir durum, onları anlıyorum. Düşünmemeye, yalnızca işimize odaklanmaya ve geri kalanı teferruat gibi görmeye alışmışız. Bu durum bize tersini de gösteriyor.

Bilindiği gibi Juventus'ta Rugani ve Matuidi'de koronavirüs testi pozitif çıkmış, takım çalışanları ve futbolcular karantinaya alınmışlardı.

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  1. 19.03.2020
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