ABD'de NBA oyuncularının koronavirüs testine hızlı erişimi tepkiye yol açtı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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'de oyuncularının koronavirüs testine hızlı erişimi tepkiye yol açtı

ABD'de NBA oyuncularının koronavirüs testine hızlı erişimi tepkiye yol açtı

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) test kitlerinin yeterli olmadığı 'de Amerikan Basketbol Ligi () oyuncularının çok hızlı bir şekilde test yaptırması tepkilere yol açtı.

Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Onlara geçmiş olsun diyor hızlı bir şekilde iyileşmelerini diliyoruz. Kusura bakmayın ama test yaptırmayı bekleyen kritik hastalar varken tüm bir takımına test uygulanmamalı. Testler zenginler için değil hastalar için yapılmalı.'' ifadelerini kullandı.

NBA Sözcüsü Mike Bass ise New York Belediye Başkanı'nın değerlendirmesine katılmadığına yönelik açıklamada bulundu.

Bass, ''Halk sağlığı yetkilileri ve takımın doktorları, NBA oyuncularının birbirleriyle ve halkla doğrudan temasları ve sık seyahat etmeleri nedeniyle virüsün yayılmasını hızlandırabileceklerinden endişe duyuyor.' dedi.

'in 4 oyuncusunda da koronavirüs görülmesinin ardından NBA'deki vaka sayısı 7'ye yükselmişti.

Brooklyn Nets ise tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, testlerin özel bir şirketten alındığını bildirdi.

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  1. 19.03.2020
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