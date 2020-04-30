NBA draftında 4 Türk oyuncu - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA NBA draftında 4 Türk oyuncu

draftında 4 Türk oyuncu

NBA draftında 4 Türk oyuncu

2020 draftına 4 Türk oyuncu katılacak.

2020 draftına 4 Türk oyuncu katılacak. NBA'den yapılan açıklamaya göre, Makedonya'nın MZT Skopje takımından Berke Atar, Teksüt Bandırma'dan Şehmus Hazer, 'ten Yiğitcan Saybir ve Georgetown Üniversitesinden drafta katılacak Türk oyuncular olacak. Bu sene 25 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan NBA draftına birinci sıradan oyuncu seçimini Golden State Warriors yapacak.

  1. 30.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NBA draftında 4 Türk oyuncu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA