NBA draftında 4 Türk oyuncu

NBA 2020 draftına 4 Türk oyuncu katılacak. NBA'den yapılan açıklamaya göre, Makedonya'nın MZT Skopje takımından Berke Atar, Teksüt Bandırma'dan Şehmus Hazer, Anadolu Efes'ten Yiğitcan Saybir ve Georgetown Üniversitesinden Ömer Faruk Yurtseven drafta katılacak Türk oyuncular olacak. Bu sene 25 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan NBA draftına birinci sıradan oyuncu seçimini Golden State Warriors yapacak.