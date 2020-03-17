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17 Mart 2020, Salı
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Kevin Durant koronavirüse yakalandı!

Kevin Durant koronavirüse yakalandı!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 'i de vurmaya devam ediyor. NBA ekiplerinden  dört oyuncusunun koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyururken, bu isimlerden birinin dünyaca ünlü yıldız Kevin Durant olduğu ortaya çıktı. Koronavirüse yakalandığını açıklayan ABD'li basketbolcu, "İyi hissediyorum. Herkes kendine dikkat etsin ve evinde kalsın. Bunu atlatacağız" ifadesini kullandı.

Amerikan () takımlarından 'in 4 oyuncusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, bu isimlerden birinin dünyaca ünlü yıldız Kevin Durant olduğu öğrenildi.

ABD'li basketbolcu koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtirken, herkesin bu salgın konusunda dikkatli olması gerektiğini söyledi. Durant, "İyi hissediyorum. Herkes kendine dikkat etsin ve evinde kalsın. Bunu atlatacağız" ifadesini kullandı.

'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı böylece 7'ye yükseldi.

Öte yandan Brooklyn Nets, koronavirüse yakalanan 4 oyuncusuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tüm oyuncular ve Nets kulübü üyelerinden; evlerinde kendilerini izole etmeleri, sağlık durumlarını yakından takip etmeleri ve kulüp sağlık ekibiyle iletişim halinde kalmaları istendi. Oyuncularımız ve ekibimizin sağlığı organizasyonun en büyük önceliklerden ve takım, bu olaydan etkilenenlere en iyi hizmeti sağlamak için her şeyi yapıyor."

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 18.03.2020 01:06
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