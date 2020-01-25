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25 Ocak 2020, Cumartesi
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LeBron yine coştu

LeBron yine coştu

'e 3 maçla devam edildi. , takımı Lakers'ın Nets'i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

NBA'e 3 maçla devam edildi. , takımı Lakers'ın Nets'i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Milli basketbolcu 'ın 9 sayıyla oynadığı maçta , Wizards'a 124-112 mağlup oldu.

  1. 25.1.2020
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