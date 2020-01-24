Lakers LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Nets'i mağlup etti
LeBron James, takımı Lakers'ın Nets'i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets'i 128-113 yendi. 36. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta, Anthony Davis ise 16 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.
Nets'te Kyrie Irving'in 20 ve Taurean Prince'in 18 sayısı, sezonun 25. mağlubiyetini önleyemedi.
CEDİ OSMAN'IN 9 SAYISI CAVALIERS'A GALİBİYET İÇİN YETMEDİ
Cleveland Cavaliers, sahasında Washington Wizards'a 124-112 mağlup oldu.
Ev sahibi ekipte Collin Sexton, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken milli basketbolcu Cedi Osman 9 sayılık katkıda bulundu.
Wizards'ta ise 36 sayı atan Bradley Beal galibiyette önemli rol oynadı.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 112-124
Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 128-113
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 125-133
- 24.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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