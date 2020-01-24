Lakers LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Nets'i mağlup etti! NBA haberleri - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
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Lakers 'in "triple-double" yaptığı maçta Nets'i mağlup etti

Lakers LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Nets'i mağlup etti

, takımı Lakers'ın Nets'i 128-113 yendiği mücadelede 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 91. "triple-double"ını yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Lakers, 'i 128-113 yendi. 36. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta, Anthony Davis ise 16 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.

Nets'te 'in 20 ve Taurean Prince'in 18 sayısı, sezonun 25. mağlubiyetini önleyemedi.

'IN 9 SAYISI CAVALIERS'A GALİBİYET İÇİN YETMEDİ

, sahasında 'a 124-112 mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte Collin Sexton, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken milli basketbolcu Cedi Osman 9 sayılık katkıda bulundu.

Wizards'ta ise 36 sayı atan Bradley Beal galibiyette önemli rol oynadı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 112-124

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 128-113

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 125-133

  1. 24.01.2020
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