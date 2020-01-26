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26 Ocak 2020, Pazar
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'in en skorer üçüncü ismi oldu

LeBron James NBA'in en skorer üçüncü ismi oldu

Philadelphia 76ers karşısında 29 sayı üreten ve kariyerinde 33 bin 655 sayıya ulaşan , 'in en skorer oyuncuları listesinde üçüncü sıraya çıktı. 'ın 18 sayı, 6 asist, 1 ribauntla oynadığı maçta , sahasında 'a 118-106 mağlup oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () forması giyen , organizasyonun en skorer üçüncü ismi oldu.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, deplasmanda milli basketbolcu 'ın takımı Philadelphia 76ers'a 108-91 yenildi.

Karşılaşmada 29 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle oynayan LeBron James, en skorer üçüncü basketbolcu olarak NBA tarihinine geçti. 'ı geride bırakan ve kariyerinde 33 bin 655 sayıya ulaşan LeBron James'in önünde 36 bin 928 sayıyla Karl Malone, 38 bin 387 sayıyla da Kareem Abdul-Jabbar bulunuyor.

Lakers'ta 31 sayı üreten Anthony Davis, maçın en skorer ismi oldu.

Ev sahibi takımda Ben Simmons 28 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Tobias Harris 29 sayıyla oynadı. 23 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 9 sayı, 1 asistlik performans sergiledi.

CEDİ'NİN 18 SAYISI CAVALIERS'A YETMEDİ

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında 'a 118-106 mağlup oldu.

Bulls'ta 44 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansıyla Zach LaVine, galibiyette önemli rol oynadı. Tomas Satoransky 19, Thaddeus Young 11 sayı üretti.

Cavaliers'ta ise 20 sayı, 11 ribaunt, 15 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Karşılaşmada 30 dakika süre alan Cedi Osman ise 18 sayı, 6 asist, 1 ribauntla salondan ayrıldı.

Bu arada, Cedi Osman'ın maç öncesinde Elazığ'daki depremin mağdurları için başlattığı kampanyaya, aralarında Arda Turan, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Işıl Alben'in de yer aldığı çok sayıda sporcu ve sosyal medya kullanıcısı büyük destek verdi.

Cedi Osman ve takım arkadaşı Larry Nance'in maçtaki her üçlük sayı için 200 dolar bağışladığı kampanyada depremzedeler için 385 bin lira yardım toplandı.

SONUÇLAR

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 112-107

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 111-121

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 104-113

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 106-118

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 108-91


  1. 26.01.2020
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