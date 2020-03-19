NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi

NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi

Amerikan () yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takımlardan antrenman tesislerini kapatmalarını istedi.

'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen 'de, virüse karşı alınan önlemler arttırıldı.

Daha önce basketbolcuların, kişiye özel top kullanmaları şartıyla kulüp tesislerinde bireysel çalışma yapmasına izin veren NBA yönetimi, yeni kararla oyuncular ve kulüp personelin tesislere girişini ikinci bir açıklamaya kadar yasakladı.

Son verilere göre koronavirüse yakalanan 7 NBA oyuncusu bulunuyor.

  1. 19.03.2020
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