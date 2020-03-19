Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia'da 3 koronavirüs vakası! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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Haberler NBA Koronavirüs Furkan Korkmaz'ın takımına da sıçradı!

'ın takımı Philadelphia'da 3 koronavirüs vakası!

Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia'da 3 koronavirüs vakası!

'de milli basketbolcumuz 'ın da formasını giydiği Philadelphia 76'ers, kulüp içindeki 3 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İsmi açıklanmayan söz konusu kişilerin bireysel karantinaya alındığı ifade edildi.

Koronavirüs salgını takımlarını da vurmaya devam ediyor... Son olarak milli basketbolcu 'ın takımı Philadelphia 76'ers, kulüpteki 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncular, antrenörler, destek personelleri de dahil olmak üzere yapılan Kovid-19 testlerinde 3 pozitif sonuç çıkmıştır. Kişiler bireysel karantinaya alınmış durumda ve talimatlara uymaya devam etmekteyiz."

'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı böylece 10'a yükseldi.

  1. 20.03.2020
  2. Güncelleme: 20.03.2020 01:58
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