Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia'da 3 koronavirüs vakası!

Koronavirüs salgını NBA takımlarını da vurmaya devam ediyor... Son olarak milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ers, kulüpteki 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncular, antrenörler, destek personelleri de dahil olmak üzere yapılan Kovid-19 testlerinde 3 pozitif sonuç çıkmıştır. Kişiler bireysel karantinaya alınmış durumda ve talimatlara uymaya devam etmekteyiz."

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı böylece 10'a yükseldi.