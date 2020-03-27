Alkışlar Merih'e

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Türkiye'ye evde kal çağrısı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2 bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı belirtmek isterim. Hep birlikte Türkiyeyiz. Evinde kal Türkiyem" yazdı.