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27 Mart 2020, Cuma
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Alkışlar Merih'e

Alkışlar Merih'e

'ta oynayan milli futbolcu, 2 bin aileye erzak sözü verdi.

İtalyan devi 'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Türkiye'ye evde kal çağrısı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan 'ın belirleyeceği 2 bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı belirtmek isterim. Hep birlikte Türkiyeyiz. Evinde kal " yazdı.

  1. 27.3.2020
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