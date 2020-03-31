Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den flaş Prens Charles göndermesi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Merve Terim'den eleştirilere flaş Prens Charles göndermesi!

'in kızı 'den flaş göndermesi!

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den flaş Prens Charles göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü 'in kızı , babasının nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden 6 günde taburcu olmasıyla ilgili eleştirilerde bulunan kişilere "Corona virüsüne yakalanan 5. gününde taburcu oldu" haberini paylaşarak göndermede bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü , geçtiğimiz hafta teşhisi konularak hastaneye kaldırılmış ve dün heyet raporuyla tedavisinin evde devam edilmesine karar verilmişti.

Terim'in 6 günde taburcu olmasıyla ilgili sosyal medyada bir takım eleştiriler oluşurken, usta kızı 'den flaş bir gönderme geldi.

Corona virüsüne yakalanan 'ın 5. gününde taburcu olmasıyla ilgili haberi alıntılayan Merve Terim, "Hiç olur mu öyle şey Charles Bey, ya 14 gün hastanede kalmanız ya da ölmeniz gerekirdi, böyle Korona mı olur? Kimi kandırıyorsunuz siz? Tıp dünyası sizi incelemeli, sonuçları hemen paylaşmalı" ifadelerini kullandı.

  1. 31.03.2020
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