Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den flaş Prens Charles göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz hafta corona virüsü teşhisi konularak hastaneye kaldırılmış ve dün heyet raporuyla tedavisinin evde devam edilmesine karar verilmişti.

Terim'in 6 günde taburcu olmasıyla ilgili sosyal medyada bir takım eleştiriler oluşurken, usta teknik direktörün kızı Merve Terim'den flaş bir gönderme geldi.

Corona virüsüne yakalanan Prens Charles'ın 5. gününde taburcu olmasıyla ilgili haberi alıntılayan Merve Terim, "Hiç olur mu öyle şey Charles Bey, ya 14 gün hastanede kalmanız ya da ölmeniz gerekirdi, böyle Korona mı olur? Kimi kandırıyorsunuz siz? Tıp dünyası sizi incelemeli, sonuçları hemen paylaşmalı" ifadelerini kullandı.