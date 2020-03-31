Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den flaş Prens Charles göndermesi!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, babasının corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden 6 günde taburcu olmasıyla ilgili eleştirilerde bulunan kişilere "Corona virüsüne yakalanan Prens Charles 5. gününde taburcu oldu" haberini paylaşarak göndermede bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz hafta corona virüsü teşhisi konularak hastaneye kaldırılmış ve dün heyet raporuyla tedavisinin evde devam edilmesine karar verilmişti.
Terim'in 6 günde taburcu olmasıyla ilgili sosyal medyada bir takım eleştiriler oluşurken, usta teknik direktörün kızı Merve Terim'den flaş bir gönderme geldi.
Corona virüsüne yakalanan Prens Charles'ın 5. gününde taburcu olmasıyla ilgili haberi alıntılayan Merve Terim, "Hiç olur mu öyle şey Charles Bey, ya 14 gün hastanede kalmanız ya da ölmeniz gerekirdi, böyle Korona mı olur? Kimi kandırıyorsunuz siz? Tıp dünyası sizi incelemeli, sonuçları hemen paylaşmalı" ifadelerini kullandı.
- 31.03.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den flaş Prens Charles göndermesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.