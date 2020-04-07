''Kalbim küt küt atıyor'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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''Kalbim küt küt atıyor''

''Kalbim küt küt atıyor''

'nin sezon başında 'a gönderdiği Valbuena, sarı-lacivertli kulübü unutmayacağını söyledi.

İşte Mathieu'dan o sözler: "'de yaşadıklarım hep pozitif. Harika bir kulüp, harika taraftarları vardı. Çok ilgi vardı, dışarı çıkamıyordum. Sürekli fotoğraf istiyorlardı. Çok, çok seviyorum o taraftarları. Orada çok harika 2 sezon geçirdim."

  1. 7.4.2020
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