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07 Nisan 2020, Salı
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Ozan ile Furkan'ın 20 düellosu

Ozan ile Furkan'ın FIFA 20 düellosu

Evde kalma sürecinde boş vakitlerini değerlendiren ile NBA'deki basketbolcumuz Furkan Korkmaz, kozlarını 20'de paylaştı.

Zevkli mücadelede kazanan çıkmadı. İlk maçı 'la ('a karşı) 4-1 Ozan kazanırken, rövanşı (F.Bahçe-Roma) aynı skorla Furkan aldı. Finalde F.Bahçe-Roma ile devam eden ikili 1-1 berabere kaldı. İkili keyifli sohbetleriyle de dikkat çekti.

  1. 7.4.2020
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