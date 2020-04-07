Ozan ile Furkan'ın FIFA 20 düellosu

Zevkli mücadelede kazanan çıkmadı. İlk maçı Liverpool'la (Juventus'a karşı) 4-1 Ozan kazanırken, rövanşı (F.Bahçe-Roma) aynı skorla Furkan aldı. Finalde F.Bahçe-Roma ile devam eden ikili 1-1 berabere kaldı. İkili keyifli sohbetleriyle de dikkat çekti.