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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Fenerbahçeli eski futbolcu Radomir Antic hayatını kaybetti!

Fenerbahçeli eski futbolcu Radomir Antic hayatını kaybetti!

İspanyol devleri ve 'in eski teknik direktörü Radomir Antic hayatını kaybetti. Atletico Madrid acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. 71 yaşındaki Sırp teknik adam, futbolculuğu döneminde 1977-1978 sezonunda formasını giymişti.

Bir dönem 'da ve gibi dev takımları çalıştıran Radomir Antic'in hayatını kaybettiği açıklandı.

Atletico Madrid'in sosya medya hesabından yapılan paylaşımda Sırp teknik adamın 71 yaşında hayata gözlerini yumduğu ifade edildi.

Antic, 1977-78 sezonunda ülkemizde formasını terletmişti.

FENERBAHÇE'DEN ANTIC PAYLAŞIMI

Fenerbahçe Kulübü, 1977-78 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen eski futbolcusu Radomir Antic için taziye mesajı yayınladı. Sosyal medyadan paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"1977-78 sezonunda Çubuklu'yu terleten ve kazandığımız şampiyonlukta önemli rol oynayan eski oyuncumuz Radomir Antic'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Radomir Antic"

  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 21:43
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