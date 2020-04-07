Fenerbahçe'nin başına 2 efsane!
Portekiz'in A Bola Gazetesi, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için tecrübeli ikili Laurent Blanc'ı teknik direktör olarak, Ariedo Braida'yı ise sportif direktör olarak göreve getirmek istediğini yazdı.
Yeni sezonda şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Son dönemde gündeme gelen Laurent Blanc (teknik direktör) ve Ariedo Braida (sportif direktör) iddiaları artarak devam ediyor. Portekiz'in A Bola Gazetesi de verdiği haberde, sarılacivertli kulübün yeni bir projeye başlamak istediğini ve iki tecrübeli ismi göreve getirmeyi planladığını duyurdu.
TEK HEDEF BAŞARI
A Bola, iki anahtar parça diye lanse ettiği ikiliden Laurent Blanc'ın teknik direktör, Braida'nın ise sportif direktör olarak düşünüldüğünü yazdı. Süper Lig'de 7. sırada bulunan Kanarya'nın iki isimle birlikte 2014'ten bu yana özlemi çekilen şampiyonluğa kavuşmayı hedeflediği aktarıldı. 2016'dan beri boşta olan Blanc'ın ilk teklife olumlu yaklaştığı, Braida'nın da gelmeye hazır olduğu iddia edildi.
- 7.4.2020
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