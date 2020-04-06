Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmam doğruydu!
Fenerbahçe'nin sezon başında Yunan ekibi Olympiakos'a sattığı Mathieu Valbuena açıklamalarda bulundu. Türkiye günleri ve yaşanan corona virüsü salgını hakkında açıklamalarda bulunan Fransız oyuncu, Fenerbahçe'de oynadığı dönem için "Kariyerimin çok önemli bir zamanıydı" yorumunda bulundu. İşte tecrübeli oyuncunun açıklamalarından satırbaşları...
"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
Türkiye'de yaşadıklarım hep pozitif. Harika bir kulüp, harika taraftarları vardı. Çok ilgi vardı, dışarı çıkamıyordum. Sürekli fotoğraf istiyorlardı. Çok, çok seviyorum o taraftarları. Orada çok harika 2 sezon geçirdim. 2. sezonda sözleşmemde 25 maça çıkarsam, opsiyonun devreye gireceği bir madde vardı. Yönetim bunu istemedi ve iptal ettik. Çok, çok büyük bir kulüp. İstanbul dendiğinde şu anda bile kalbim küt küt atmaya başlıyor.
"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ"
Yunanistan'da da durum dünyadakiyle benzer. Çok ciddi bir sağlık krizi yaşıyoruz ve zor günler geçiriyoruz. Ancak birlik olursak, birbirimizi desteklersek, yardıma ihtiyacı olan insanları, doktorları ve hemşireleri desteklersek. Bu hastalık ile savaşırız ve yayılmasını da engelleriz.