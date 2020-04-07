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07 Nisan 2020, Salı
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İşte 'nin 4 silahşoru

İşte Fenerbahçe'nin 4 silahşoru

Şampiyonluk hasretini bu yıl da dindiremeyen 'de bazı oyuncular istatistiklerde arkadaşlarına göre öne çıktı.

Muriç; en golcü, en fazla şut atan ve ceza sahasında en fazla topla oynayan oyuncu olurken, Luiz ise attığı isabetli pas, toplam pas ve rakipten karşılanan top sayısında zirveyi bırakmadı. ; asist ve ceza alanına attığı top sayısı, ise oynadığı maç ve sahada kalma sayısında ilk sırada yer aldı. İşte o rakamlar:

VEDAT MURIQI
Gol 13 Kaleye Şut 82 Ceza Alanında Topla Oynama 150

LUIZ GUSTAVO
İsabetli Pas 1306 Toplam Pas 1405 Rakipten Karşılanan Top 357

MAX KRUSE
Yaptığı Asist 6 Ceza Alanına Top 147

KALECİ ALTAY
Oynadığı Maç 25 Sahada Kaldığı Dakika 2250

  1. 7.4.2020
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