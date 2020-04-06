Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! Fatih Terim...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Yaz transfer sezonunda iki ezeli rakip yerli oyunculara ağırlık verecek. Bu sezon savunma bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, stoper mevkisine Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk'ü düşünüyordu. Ancak bu transferde Galatasaray'ın da devreye girdiği ve teknik direktör Fatih Terim'in 26 yaşındaki futbolcuyu özellikle kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Alpaslan Öztürk için Galatasaray da atağa kalktı.
Göztepe'de bu sezon ön liberodan stopere evrilen Alpaslan Öztürk, deyim yerindeyse kendini bulurken, büyük takımların dikkatini çekmeyi başardı.
TERİM'İN RADARINA GİRDİ
Savunma göbeğindeki performansıyla fark yaratan ve A Milli Takımı dahi zorlayan 26 yaşındaki yıldız, Fatih Terim'in radarında. Deneyimli teknik adam, gerek sert oyun yapısı, gerekse de topu oyuna çok iyi sokması nedeniyle Alpaslan'ı beğeniyor.
YENİ JOKER ALPASLAN!
Terim'in Alpaslan'ı listeye yazmasındaki bir diğer neden de, orta saha, stoper ve sağ bekte oynayabiliyor olması. Bu etkenlerden dolayı Fatih Terim, Alpaslan Öztürk'ü joker olarak kullanmayı amaçlıyor.
- 06.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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