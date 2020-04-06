Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer şoku! Fatih Terim...

'dan 'ye şoku! ...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! Fatih Terim...

ekiplerinden ve önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Yaz transfer sezonunda iki ezeli rakip yerli oyunculara ağırlık verecek. Bu sezon savunma bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, stoper mevkisine 'nin başarılı futbolcusu 'ü düşünüyordu. Ancak bu transferde Galatasaray'ın da devreye girdiği ve teknik direktör 'in 26 yaşındaki futbolcuyu özellikle kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

'nin hedefindeki için da atağa kalktı.

'de bu sezon ön liberodan stopere evrilen Alpaslan Öztürk, deyim yerindeyse kendini bulurken, büyük takımların dikkatini çekmeyi başardı.

TERİM'İN RADARINA GİRDİ
Savunma göbeğindeki performansıyla fark yaratan ve A dahi zorlayan 26 yaşındaki yıldız, 'in radarında. Deneyimli teknik adam, gerek sert oyun yapısı, gerekse de topu oyuna çok iyi sokması nedeniyle Alpaslan'ı beğeniyor.

YENİ JOKER ALPASLAN!
Terim'in Alpaslan'ı listeye yazmasındaki bir diğer neden de, orta saha, stoper ve sağ bekte oynayabiliyor olması. Bu etkenlerden dolayı Fatih Terim, Alpaslan Öztürk'ü joker olarak kullanmayı amaçlıyor.


  1. 06.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA