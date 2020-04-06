Ayrılığı duyurdu! Galatasaraylı Mariano'nun yeni takımı...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sarı kırmızılıların 2017'de La Liga ekibi Sevilla'dan kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı savunmacı Mariano, Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor. Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, oyuncusu için 3 Brezilya takımının sıraya girdiğini açıkladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı esiyor... Sarı kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Mariano, sezon sonunda ayrılığa hazırlanıyor. Brezilyalı savunmacının menajeri Mercelo Robalinho, gazeteci Jorge Nicola ile yaptığı röportajda transfer operasyonunun detaylarında ilişkin bilgi verdi.
İşte Brezilyalı futbolcunun menajerinin konu ile ilgili yaptığı o açıklamalar;
"Şimdiye kadar resmi bir anlaşma yapılmadı. Eğer Jorge Sampaoli'nin oyuncuma özel bir sevgisi varsa, bu gurur vericidir. Müzakerelerde bulunduğumuzu şu an için söyleyemem. Medyadan, Atletico Mineiro'nun ilgisini duyudum. Galatasaray, bildiğim kadarıyla maaşları yüzde 25 azaltacak ve bize 'sözleşme müzakere edelim mi?' diyecek. Kulüplerin gelirlerinde ne kaybedeceklerini anlamaları için koronavirüs krizini geçmek zorundayız."
"Mariano'nun sözleşmesinin sonuna kadar kalacağına inanıyorum. Ayrıca, Türkiye Ligi'nin Haziran ayının ilk haftasında başlayacağına dair genel bir konuşma var."
"Mariano ile transfer hakkında çok konuştuk. Internacional, sezon başında transfer için teklif vermeye geldi. Ancak, ilerleme kaydedilmedi. O zamanlar Mariano Brezilya'ya dönme konusunda isteksizdi. Brezilya'ya dönmek için şampiyonluk adayı ve iyi bir takıma dönmek zorunda."
3 KULÜP İSTİYOR
Öte yandan Robalinho, Mariano'yu Palmeiras, Flamengo ve Internacional'in istediğini ve bu ekiplerden birine gidebileceğini açıkladı.
- 06.04.2020
- Güncelleme: 06.04.2020 17:54
- Guardiola'ya büyük şok! Corona virüsü...
- Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler özel uçakla şehirden ayrıldı
- Eskişehirspor'a transfer şoku! O para ödenmezse...
- O ismi yerden yere vurdu: En fazla beden hocası olur
- Son dakika haberi: KPSS tercih sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı için İŞKUR sürekli işçi kurası ne zaman çekilecek?
- Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak! Yağmur Sarıoğlu müjdeyi verdi "Evet hamileyim"
- Tarih belli oldu! Alex de Souza Fenerbahçe'ye...
- Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı
- Fenerbahçe'de 5 isim için karar verildi! Altay Bayındır...
- Fatih Terim işinin başına döndü, neşteri vurdu! Tam 3 ayrılık...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ayrılığı duyurdu! Galatasaraylı Mariano'nun yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.