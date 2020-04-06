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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Ayrılığı duyurdu! Galatasaraylı 'nun yeni takımı...

Ayrılığı duyurdu! Galatasaraylı Mariano'nun yeni takımı...

'da son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılıların 2017'de La Liga ekibi Sevilla'dan kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı savunmacı , Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor. Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, oyuncusu için 3 Brezilya takımının sıraya girdiğini açıkladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da ayrılık rüzgarı esiyor... Sarı kırmızılıların Brezilyalı yıldızı , sezon sonunda ayrılığa hazırlanıyor. Brezilyalı savunmacının menajeri Mercelo Robalinho, gazeteci Jorge Nicola ile yaptığı röportajda operasyonunun detaylarında ilişkin bilgi verdi.

İşte Brezilyalı futbolcunun menajerinin konu ile ilgili yaptığı o açıklamalar;

"Şimdiye kadar resmi bir anlaşma yapılmadı. Eğer Jorge 'nin oyuncuma özel bir sevgisi varsa, bu gurur vericidir. Müzakerelerde bulunduğumuzu şu an için söyleyemem. Medyadan, Atletico Mineiro'nun ilgisini duyudum. Galatasaray, bildiğim kadarıyla maaşları yüzde 25 azaltacak ve bize 'sözleşme müzakere edelim mi?' diyecek. Kulüplerin gelirlerinde ne kaybedeceklerini anlamaları için koronavirüs krizini geçmek zorundayız."

"Mariano'nun sözleşmesinin sonuna kadar kalacağına inanıyorum. Ayrıca, Türkiye Ligi'nin Haziran ayının ilk haftasında başlayacağına dair genel bir konuşma var."

"Mariano ile transfer hakkında çok konuştuk. Internacional, sezon başında transfer için teklif vermeye geldi. Ancak, ilerleme kaydedilmedi. O zamanlar Mariano Brezilya'ya dönme konusunda isteksizdi. Brezilya'ya dönmek için şampiyonluk adayı ve iyi bir takıma dönmek zorunda."

3 KULÜP İSTİYOR

Öte yandan Robalinho, Mariano'yu Palmeiras, Flamengo ve Internacional'in istediğini ve bu ekiplerden birine gidebileceğini açıkladı.

  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 17:54
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