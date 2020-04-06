Ayrılığı duyurdu! Galatasaraylı Mariano'nun yeni takımı...

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı esiyor... Sarı kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Mariano, sezon sonunda ayrılığa hazırlanıyor. Brezilyalı savunmacının menajeri Mercelo Robalinho, gazeteci Jorge Nicola ile yaptığı röportajda transfer operasyonunun detaylarında ilişkin bilgi verdi.

İşte Brezilyalı futbolcunun menajerinin konu ile ilgili yaptığı o açıklamalar;

"Şimdiye kadar resmi bir anlaşma yapılmadı. Eğer Jorge Sampaoli'nin oyuncuma özel bir sevgisi varsa, bu gurur vericidir. Müzakerelerde bulunduğumuzu şu an için söyleyemem. Medyadan, Atletico Mineiro'nun ilgisini duyudum. Galatasaray, bildiğim kadarıyla maaşları yüzde 25 azaltacak ve bize 'sözleşme müzakere edelim mi?' diyecek. Kulüplerin gelirlerinde ne kaybedeceklerini anlamaları için koronavirüs krizini geçmek zorundayız."

"Mariano'nun sözleşmesinin sonuna kadar kalacağına inanıyorum. Ayrıca, Türkiye Ligi'nin Haziran ayının ilk haftasında başlayacağına dair genel bir konuşma var."

"Mariano ile transfer hakkında çok konuştuk. Internacional, sezon başında transfer için teklif vermeye geldi. Ancak, ilerleme kaydedilmedi. O zamanlar Mariano Brezilya'ya dönme konusunda isteksizdi. Brezilya'ya dönmek için şampiyonluk adayı ve iyi bir takıma dönmek zorunda."

3 KULÜP İSTİYOR

Öte yandan Robalinho, Mariano'yu Palmeiras, Flamengo ve Internacional'in istediğini ve bu ekiplerden birine gidebileceğini açıkladı.