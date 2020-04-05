Sampaoli Mariano'yu transfer etmek istiyor! Galatasaray...
Patric'in takımdan ayrılmasınından ardından Brezilya ekibi Atletico Mineiro bek arayışına girmişti. Brezilya basını Sampaoli'nin Galatasaray'da forma giyen Mariano'yu istediğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan defans oyuncusu Mariano'nun geleceği merak konusu oldu. Flamengo'nun da takibinde olan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Brezilya'ya dönme ihtimali gündemden düşmüyor.
Öte yandan yıldız isme bir talip daha çıktı. Brezilya basınından Radio Itatiaia'da yer alan habere göre Mariano'yu, Atletico Mineiro'nun da istediği bildirildi. Oyuncuyla Sevilla'da birlikte çalışan teknik direktör Jorge Sampaoli'nin, Brezilyalı futbolcuyu yeniden takımında görmek istediği ifade edildi.
Mariano 2018'de verdiği bir röportajda eski hocasıyla çalışmanın harika olduğunu dile getirmişti. "Muhteşem bir antrenör ve kariyerimde iyi bir tecrübe oldu. Oyuncularına çok fazla saygı duyuyor. Herkesle sohbete açık birisi" demişti.
Galatasaray'a 2017 yazında İspanyol ekibi Sevilla'dan 4.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Mariano, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 32 maça çıkarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 05.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sampaoli Mariano'yu transfer etmek istiyor! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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