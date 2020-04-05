Bafetimbi Gomis'ten 'evde kal' mesajı
Bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis, corona virüsüyle mücadele amacıyla "evde kal" mesajı gönderdi. Gomis, formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda "Corona virüsünden hepimiz sorumluyuz. Bu virüsü birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.
2017/2018 sezonunda Galatasaray forması terleten ve oynadığı sezonu gol krallığıyla taçlandırarak şampiyonluk sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, kulübü Al Hilal aracılığıyla "evde kal" mesajı gönderdi. Fransız golcü mesajında "Evde kalmanıza ihtiyacımız var. Bu karantina zamanında ben evde kalıyorum ve egzersizlerime devam ediyorum. Haberleri takip ediyorum ve diziler izliyorum." dedi.
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