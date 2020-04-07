Avrupanın devleri Terim'in son keşfi Lucas Quarta'nın peşinde
Fatih Terim'in izlediği stoperler arasında en fazla ilgisini çeken isim River Plate'den Lucas Quarta olmuştu. Ancak yapılan araştırma sonrasında, 24 yaşındaki Arjantinli stopere, Real Madrid ve Valencia gibi devlerin de talip olduğu ortaya çıktı.
Fatih Terim'in izlediği stoperler arasında en fazla ilgisini çeken isim River Plate'den Lucas Quarta olmuştu. Ancak yapılan araştırma sonrasında, 24 yaşındaki Arjantinli stopere, Real Madrid ve Valencia gibi devlerin de talip olduğu ortaya çıktı. Quarta'nın listeye eklendiği ancak takip eden takımlar düşünülünce şimdilik bir teklif yapılmasının şu an için mantıklı davranış olmayacağı fikrine varıldığı bildirildi.
TEKLİFLERİ BEKLEYECEK
Galatasaray, River Plate ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Quarta'ya gelecek tekliflere göre yol haritası belirleyecek. River Plate altyapısından yetişen Arjantinli stoper, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ ve sol stoper oynayabiliyor.
- 7.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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