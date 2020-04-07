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07 Nisan 2020, Salı
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Avrupanın devleri Terim'in son keşfi 'nın peşinde

Avrupanın devleri Terim'in son keşfi Lucas Quarta'nın peşinde

'in izlediği stoperler arasında en fazla ilgisini çeken isim 'den olmuştu. Ancak yapılan araştırma sonrasında, 24 yaşındaki Arjantinli stopere, ve gibi devlerin de talip olduğu ortaya çıktı.

Fatih Terim'in izlediği stoperler arasında en fazla ilgisini çeken isim 'den olmuştu. Ancak yapılan araştırma sonrasında, 24 yaşındaki Arjantinli stopere, ve gibi devlerin de talip olduğu ortaya çıktı. Quarta'nın listeye eklendiği ancak takip eden takımlar düşünülünce şimdilik bir teklif yapılmasının şu an için mantıklı davranış olmayacağı fikrine varıldığı bildirildi.

TEKLİFLERİ BEKLEYECEK

, River Plate ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Quarta'ya gelecek tekliflere göre yol haritası belirleyecek. River Plate altyapısından yetişen Arjantinli stoper, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ ve sol stoper oynayabiliyor.

  1. 7.4.2020
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