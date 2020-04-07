22'lik delikanlı Radamel Falcao meydan okudu! | İZLEYİN
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Radamel Falcao karantina günlerinde çalışmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında büyük sükse yaratan transferi sosyal medyadan paylaştığı videoda 45 saniyede 106 mekik çekerek arkadaşlarına meydan okudu. Galatasaray'ın 34 yaşındaki süperstarının yapılan testlerde metabolik yaşı 22 olarak belirlenmişti.
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