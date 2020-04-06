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Fatih Terim işinin başına döndü, neşteri vurdu! Tam 3 ayrılık...
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından takımlar önümüzdeki aylarda atılacak adımları da yavaş yavaş belirlemeye başladı. Önümüzdeki sezona daha güçlü bir şekilde başlamak isteyen Galatasaray'da da corona virüsü yenerek taburcu olan ve takımının başın dönen tecrübeli teknik adam Fatih Terim takımdan gönderilecek bazı oyuncuları belirlemeye başladı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...
6 Nisan 2020 Pazartesi 10:43
Güncelleme: 06.04.2020 10:43
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Liglere verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da atılacak adımlar netleştmeye başladı.
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Hastaneye gördüğü corona virüsü tedavisi sonrası evine geçen Fatih Terim, işinin başına döndü. Kurmaylarıyla bilgisayar üzerinden yaptığı görüşmelerle Terim, ayrılacak oyuncuları belirlemeye başladı.
YAZ DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK Onyekuru, Saracchi ve Sekidika hamlelerinde olduğu gibi genç oyunculara yönelecek olan Galatasaray'da sözleşmesi biten 33-34 yaşındaki isimlere veda edilecek. Yabancı kontenjanı dolu olan Aslan'da özellikle kiralıklar Maicon, Diagne, Babel ve Ozornwafor'un dönüşü ile yaz dönemi de önemli ayrılıklara, transferlere imza atılacak.
NAGATOMO VE MARIANO'YA VEDA Sarı kırmızılılar, sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek olan ve ikinci yarıda lisansı çıkarılmayan Nagatomo ile birlikte Mariano'ya veda edecek. 34 yaşına giren iki bek oyuncusuna da teşekkür edilerek yollar ayrılacak.
ANDONE İLE DEVAM EDİLMEYECEK İki isim dışında sezon başında İngiliz ekibi Brighton'dan kiralanan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen katkıyı gösteremeyen Florin Andone de Galatasaray'dan gidecek. Rumen golcü için herhangi bir adım atılmayacak ve Andone, İngiltere'nin yolunu tutacak.