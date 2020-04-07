''Fenerbahçe'de bize şans verilmedi''

Denizlisporlu Recep Niyaz, Fenerbahçe'de genç oyunculara şans verilmediğini söyledi. Sarı-lacivertli kulüpte A Takım ile 10 maça çıkan ve 1 gol atan 24 yaşındaki on numara, "Herkes bize şans verildiğine inanıyor. Açıp baksınlar, bize ne kadar şans verilmiş. Kupa maçlarında 5-7 dakika. F.Bahçe'de her genç oyuncunun yaşadığı hazin sonu ben de yaşadım" dedi.



KEŞKE TRANSFER OLMASAYDIM!

Recep Niyaz, 2010 yılında Denizli altyapısından Fenerbahçe'ye transferinin hata olduğunu da belirterek, "O dönem Avrupa'dan bir iki teklif de gelmişti. Cesaret edemedim, keşke kabul edip gitseydim. Hatta Alex beni Brezilya'ya çağırdı. Gitmediğim için çok pişmanım" dedi.