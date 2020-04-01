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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Transferi duyurdular! Fenerbahçeli Ömer Faruk için dünya devleri sıraya girdi

Transferi duyurdular! Fenerbahçeli Ömer Faruk için dünya devleri sıraya girdi

'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertli kulübün altyapısından yetişen , dünya devlerinin radarına girerken, uluslararası basında da konu oldu. İddialara göre; Ömer Faruk Beyaz'ı , ve istiyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de için sıcak saatler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, altyapısından yetişen genç yeteneği yaz sezonunda elinde tutamayacak gibi duruyor.

The Sun'da yer alan habere göre 17 yaşındaki süper yetenek, önceliğini Fenerbahçe'ye vermiş durumda. Sarı lacivertli kulüpte gelişimini göstermek istediğini aktaran Beyaz için dünya devleri sıra girdi.

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İddialara göre Ömer Faruk Beyaz için sıraya giren 1. kulüp . Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncuyu özel olarak izlettiği aktarılırken, alt yaş kategorilerine kazandırmak istediği kaydedildi.

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Öte yandan menajeri ve kulübü de Ömer Faruk Beyaz ile yakından ilgileniyor.

Ömer Faruk Beyaz, bu sezon Türkiye Ligi U19 Elit A'da mücadele ederken 14 müsabakada rol aldı 2 asist yaptı.

  1. 01.04.2020
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