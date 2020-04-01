Transferi duyurdular! Fenerbahçeli Ömer Faruk için dünya devleri sıraya girdi
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertli kulübün altyapısından yetişen Ömer Faruk Beyaz, dünya devlerinin radarına girerken, uluslararası basında da konu oldu. İddialara göre; Ömer Faruk Beyaz'ı Manchester United, Manchester City ve Barcelona istiyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz için sıcak saatler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, altyapısından yetişen genç yeteneği yaz transfer sezonunda elinde tutamayacak gibi duruyor.
The Sun'da yer alan habere göre 17 yaşındaki süper yetenek, önceliğini Fenerbahçe'ye vermiş durumda. Sarı lacivertli kulüpte gelişimini göstermek istediğini aktaran Beyaz için dünya devleri sıra girdi.
MAN. UNITED 1 NUMARADA
İddialara göre Ömer Faruk Beyaz için sıraya giren 1. kulüp Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncuyu özel olarak izlettiği aktarılırken, alt yaş kategorilerine kazandırmak istediği kaydedildi.
PEPE GUARDIOLA VE BARCELONA DA SIRADA
Öte yandan Manchester City menajeri Pep Guardiola ve Barcelona kulübü de Ömer Faruk Beyaz ile yakından ilgileniyor.
Ömer Faruk Beyaz, bu sezon Türkiye Ligi U19 Elit A'da mücadele ederken 14 müsabakada rol aldı 2 asist yaptı.
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