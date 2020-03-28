Altay Bayındır Bayern Münih'in radarına girdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası!

'in radarına girdi

Altay Bayındır Bayern Münih'in radarına girdi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi 'a kancası... Yedek kaleci arayışında olan Alman devinin transfer listesinde 21 yaşındaki kalecinin yer aldığı öne sürüldü.

34 yaşına giren Manuel Neuer'in sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için harekete geçen 'in tecrübeli ismin arkasına iyi bir yedek kaleci aradığı iddia edildi. Alman ekibinin listesinde Altay Bayındır'ın de yer aldığı belirtiliyor. Bayern scoutlarının bir süredir 21 yaşındaki Altay'ı takip ettiği, verilecek rapora göre harekete geçilebileceği bildirildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 25 maça çıkan kalesinde 33 gol gördü. Genç file bekçisi 5 maçta rakiplerine gol izni vermedi.


  1. 28.3.2020
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