Ekpe Udoh'tan geri dönüş sinyali! Fenerbahçe'yi böyle duyurdu

Fenerbahçe formasıyla Avrupa'nın önemli basketbol organizasyonu olan Euroleague'i kazanma başarısı gösteren Ekpe Udoh'tan sürpriz bir paylaşım geldi. Turkish Airlines Euroleague 2017 Final Four'un MVP'si Ekpe Udoh, EuroLeague severleri, özellikle de Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli pivot, sosyal medya hesabından Euroleague'de oynadığı maçların fotoğraflarını paylaştı ve ''Geriye dönme zamanı! Ya bu takımla ya da başka bir Avrupa takımıyla'' yazdı.





Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonda Euroleague'in en önemli oyuncularından biri olan Udoh, 2017'de sarı-lacivertlilerin kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

İstanbul'daki macerasından sonra NBA'e giden yıldız pivot, istediği süre alamadı ve bu yaz Çin Ligi'ne transfer oldu. Corona virüsü sebebiyle ara verilen Çin'de 15 maça çıkan Udoh, ortalama 34 dakikada 18.6 sayı, 11.6 ribaund ve 4.5 blok ortalaması yakaladı.



