Ekpe Udoh'tan geri dönüş sinyali! Fenerbahçe'yi böyle duyurdu
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ekpe Udoh'tan geri dönüş sinyali geldi. Sarı-lacivertli takımda oynadığı zaman zarfında başarıdan başarıya koşan yıldız basketbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe formasıyla Avrupa'nın önemli basketbol organizasyonu olan Euroleague'i kazanma başarısı gösteren Ekpe Udoh'tan sürpriz bir paylaşım geldi. Turkish Airlines Euroleague 2017 Final Four'un MVP'si Ekpe Udoh, EuroLeague severleri, özellikle de Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu.
Tecrübeli pivot, sosyal medya hesabından Euroleague'de oynadığı maçların fotoğraflarını paylaştı ve ''Geriye dönme zamanı! Ya bu takımla ya da başka bir Avrupa takımıyla'' yazdı.
Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonda Euroleague'in en önemli oyuncularından biri olan Udoh, 2017'de sarı-lacivertlilerin kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.
İstanbul'daki macerasından sonra NBA'e giden yıldız pivot, istediği süre alamadı ve bu yaz Çin Ligi'ne transfer oldu. Corona virüsü sebebiyle ara verilen Çin'de 15 maça çıkan Udoh, ortalama 34 dakikada 18.6 sayı, 11.6 ribaund ve 4.5 blok ortalaması yakaladı.
- 27.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ekpe Udoh'tan geri dönüş sinyali! Fenerbahçe'yi böyle duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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