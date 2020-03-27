Ekpe Udoh'tan geri dönüş sinyali! Fenerbahçe'yi böyle duyurdu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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'tan geri dönüş sinyali! 'yi böyle duyurdu

Ekpe Udoh'tan geri dönüş sinyali! Fenerbahçe'yi böyle duyurdu

Bir dönem forması giyen 'tan geri dönüş sinyali geldi. Sarı-lacivertli takımda oynadığı zaman zarfında başarıdan başarıya koşan yıldız basketbolcu, hesabından Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

formasıyla Avrupa'nın önemli basketbol organizasyonu olan Euroleague'i kazanma başarısı gösteren 'tan sürpriz bir paylaşım geldi. Euroleague 2017 'un MVP'si Ekpe Udoh, EuroLeague severleri, özellikle de Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli pivot, hesabından Euroleague'de oynadığı maçların fotoğraflarını paylaştı ve ''Geriye dönme zamanı! Ya bu takımla ya da başka bir Avrupa takımıyla'' yazdı.

Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonda Euroleague'in en önemli oyuncularından biri olan Udoh, 2017'de sarı-lacivertlilerin kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

'daki macerasından sonra NBA'e giden yıldız pivot, istediği süre alamadı ve bu yaz Ligi'ne transfer oldu. Corona virüsü sebebiyle ara verilen Çin'de 15 maça çıkan Udoh, ortalama 34 dakikada 18.6 sayı, 11.6 ribaund ve 4.5 blok ortalaması yakaladı.


  1. 27.03.2020
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