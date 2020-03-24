Mutlu yıllar Ozan&Tolga

Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci dün doğum günlerini kutladı. Ozan 25 yaşına girerken, Ciğerci 28'i devirdi. Sarı-lacivertli kulüp, twitter hesabından iki oyuncuyu kutlayarak, "Mutlu yıllar" diledi. Takım arkadaşları da iki oyuncuya sosyal medya aracılığı ile tebriklerini iletti. Ozan Tufan için Euro 2020 hesabından da kutlama mesajı yayınlandı. UEFA'nın Almanya hesabı ise milli futbolcuyu Çekya'ya attığı golü paylaşarak tebrik etti.