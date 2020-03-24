Mutlu yıllar Ozan&Tolga
Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci dün doğum günlerini kutladı.
Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci dün doğum günlerini kutladı. Ozan 25 yaşına girerken, Ciğerci 28'i devirdi. Sarı-lacivertli kulüp, twitter hesabından iki oyuncuyu kutlayarak, "Mutlu yıllar" diledi. Takım arkadaşları da iki oyuncuya sosyal medya aracılığı ile tebriklerini iletti. Ozan Tufan için Euro 2020 hesabından da kutlama mesajı yayınlandı. UEFA'nın Almanya hesabı ise milli futbolcuyu Çekya'ya attığı golü paylaşarak tebrik etti.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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