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25 Mart 2020, Çarşamba
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Derby’nin Ferdi aşkı

Derby’nin Ferdi aşkı

Sezon başında için 'nin kapısını çalan , istenen yüksek bonservis nedeni ile görüşmeleri askıya almıştı. Sarı-lacivertlilerin eski hocası 'nun çalıştırdığı İngiliz ekibinin genç oyuncu için bir kez daha harekete geçeceği iddia edildi.

Sezon başında için 'nin kapısını çalan , istenen yüksek bonservis nedeni ile görüşmeleri askıya almıştı. Sarı-lacivertlilerin eski hocası 'nun çalıştırdığı İngiliz ekibinin genç oyuncu için bir kez daha harekete geçeceği iddia edildi.
  1. 25.3.2020
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