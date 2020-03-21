Fenerbahçeli oyunculara virüs nereden bulaştı? İşte sarı-lacivertlilerin maç yaptığı takımlar

Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı... Sarı lacivertliler, 21 Mart Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Basketbol A Takımı'nda bazı oyuncularda yeni tip koronavirüs olduğunu duyurdu.

Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."

HANGİ ÜLKEDEN BULAŞTI?

İtalya ve İspanya'da ağırlıkla görülen ve ölümlere yol açan bu virüsün sarı lacivertli basketbolculara hangi ülkeden geçtiğini şu an için netlik kazanmazken, herkes Fenerbahçe'nin maç yaptığı takımları merak etmeye başladı. İşte Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de oynadığı müsabakalar:

28.02.2020 - Valencia Basket - Fenerbahçe Beko (İspanya)

04.03.2020 - Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (Sırbistan)

06.03.2020 - BC Khimky - Fenerbahçe Beko (Rusya)