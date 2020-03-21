Fenerbahçeli oyunculara virüs nereden bulaştı? İşte sarı-lacivertlilerin maç yaptığı takımlar - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko'da koronavirüs şüphesi! Hangi ülkeden bulaştı?

Fenerbahçeli oyunculara virüs nereden bulaştı? İşte sarı-lacivertlilerin maç yaptığı takımlar

Fenerbahçeli oyunculara virüs nereden bulaştı? İşte sarı-lacivertlilerin maç yaptığı takımlar

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'de de etkilerini göstermeye başlarken hem can almış, hem de yüzlerde kişide görülmüştü. Geçtiğimiz günlerde alınan kararla Türkiye'deki tüm spor müsabakalarının askıya alındığı açıklanmıştı. Öte yandan sporu da vuran bu virüs Fenerbahçeli basketbolcularda da görüldü. Sarı lacivertliler, bugün yaptığı açıklamada A Takımı'nın bazı oyuncularında koronavirüs görüldüğünü açıkladı. Peki, bu virüs nasıl Fenerbahçeli basketbolculara geçmiş olabilir? İşte olasılıklar...

'de koronavirüs alarmı... Sarı lacivertliler, 21 Mart Cumartesi günü yaptığı açıklamada, A Takımı'nda bazı oyuncularda yeni tip koronavirüs olduğunu duyurdu.

Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."

HANGİ ÜLKEDEN BULAŞTI?

ve İspanya'da ağırlıkla görülen ve ölümlere yol açan bu virüsün sarı lacivertli basketbolculara hangi ülkeden geçtiğini şu an için netlik kazanmazken, herkes Fenerbahçe'nin maç yaptığı takımları merak etmeye başladı. İşte Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de oynadığı müsabakalar:

28.02.2020 - Valencia Basket - Fenerbahçe Beko (İspanya)

04.03.2020 - Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (Sırbistan)

06.03.2020 - BC Khimky - Fenerbahçe Beko (Rusya)

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 13:52
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