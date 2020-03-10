Fenerbahçe Konyaspor hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında ttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 10.03.2020
- Güncelleme: 10.03.2020 21:34
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Yorum
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