Fenerbahçe Konyaspor hazırlıklarına devam etti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Konyaspor hazırlıklarına devam etti

, 'in 26'ncı haftasında ttifak Holding ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 21:34
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