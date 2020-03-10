Son dakika duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Böyle duyurdular! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası

Son dakika duyurdular! İşte 'nin yeni hocası

Son dakika duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

'de yeni arayışları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin hoca havuzunda birçok isim bulunurken, Romanya basınından flaş iddiası geldi. Habere göre, 'de ve 'ı çalıştıran deneyimli teknik adam Fenerbahçe'ye de çok yakın.

'de döneminin sona ermesinin ardından yönetim yeni teknik adam konusunda hummalı bir çalışma içine girdi. Yeni gelecek hocayla istikrarı yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerde ikinci başkan Semih Özsoy bu konuda ipuçları vermişti. Özsoy, Ligi'ni ve Fenerbahçe'yi tanıyan bir isme takımı emanet etmek istediklerini belirtmişti.

Fenerbahçe'de arayışı sürerken bir dönem ve 'ı da çalıştırmış olan ismi öne çıkmaya başladı. Romanya'da tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli takımla adının geçtiği son dakika haberi olarak veriliyor.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Mircea Lucescu isminin öne çıkması Romanya'da yakından takip ediliyor.

Romanya basını; Lucescu'ya resmi teklif olduğu yönündeki haberleri 'Son dakika' bilgisi olarak geçiyor.

FENERBAHÇE'YE YAKIN
74 yaşındaki çalıştırıcının; Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de görev almasının yakın olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik adamın Türkiye A 'nı da çalıştırdığını anımsatılırken şu anda boşta olduğu ve sıcak saatlerin yaşandığı kaydedildi.

Lucescu-Fenerbahçe haberleri ülkede geniş yer bulurken; herhangi bir zaman belirtilmedi.


  1. 10.03.2020
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