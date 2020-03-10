Son dakika duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından yönetim yeni teknik adam konusunda hummalı bir çalışma içine girdi. Yeni gelecek hocayla istikrarı yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerde ikinci başkan Semih Özsoy bu konuda ipuçları vermişti. Özsoy, Türkiye Ligi'ni ve Fenerbahçe'yi tanıyan bir isme takımı emanet etmek istediklerini belirtmişti.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürerken bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştırmış olan Mircea Lucescu ismi öne çıkmaya başladı. Romanya'da tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli takımla adının geçtiği son dakika haberi olarak veriliyor.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Mircea Lucescu isminin öne çıkması Romanya'da yakından takip ediliyor.



Romanya basını; Lucescu'ya resmi teklif olduğu yönündeki haberleri 'Son dakika' bilgisi olarak geçiyor.



FENERBAHÇE'YE YAKIN

74 yaşındaki çalıştırıcının; Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de görev almasının yakın olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik adamın Türkiye A Milli Takımı'nı da çalıştırdığını anımsatılırken şu anda boşta olduğu ve sıcak saatlerin yaşandığı kaydedildi.

Lucescu-Fenerbahçe haberleri ülkede geniş yer bulurken; herhangi bir zaman belirtilmedi.



