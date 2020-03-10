Son dakika duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin hoca havuzunda birçok isim bulunurken, Romanya basınından flaş Mircea Lucescu iddiası geldi. Habere göre, Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik adam Fenerbahçe'ye de çok yakın.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından yönetim yeni teknik adam konusunda hummalı bir çalışma içine girdi. Yeni gelecek hocayla istikrarı yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerde ikinci başkan Semih Özsoy bu konuda ipuçları vermişti. Özsoy, Türkiye Ligi'ni ve Fenerbahçe'yi tanıyan bir isme takımı emanet etmek istediklerini belirtmişti.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürerken bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştırmış olan Mircea Lucescu ismi öne çıkmaya başladı. Romanya'da tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli takımla adının geçtiği son dakika haberi olarak veriliyor.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Mircea Lucescu isminin öne çıkması Romanya'da yakından takip ediliyor.
Romanya basını; Lucescu'ya resmi teklif olduğu yönündeki haberleri 'Son dakika' bilgisi olarak geçiyor.
FENERBAHÇE'YE YAKIN
74 yaşındaki çalıştırıcının; Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de görev almasının yakın olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik adamın Türkiye A Milli Takımı'nı da çalıştırdığını anımsatılırken şu anda boşta olduğu ve sıcak saatlerin yaşandığı kaydedildi.
Lucescu-Fenerbahçe haberleri ülkede geniş yer bulurken; herhangi bir zaman belirtilmedi.
- 10.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Son dakika duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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