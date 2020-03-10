Ersun Yanal'dan Fenerbahçe yönetimine sitem
Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kırgın olduğu öğrenildi. 58 yaşındaki teknik adamın, "Mevcut şartlarda başarı söz konusu dahi olamazdı, ışığı göremedim ve daha fazla kalamazdım" dediği ifade edildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; büyük beklentilerle göreve gelen ancak, hayal kırıklığıyla Fenerbahçe'ye veda eden Ersun Yanal, camiaya zarar vermemek için basına konuşmaktan kaçındı. Ancak geçirdiği zor günlerin ardından duygularını yakın çevresinden gizleyemedi.
Habere göre; Ersun Yanal'ın dostlarıyla yaptığı sohbet konuşmalarında yönetime sitem ettiği, özellikle başkan Ali Koç'a kırgınlığını dile getirdiği öğrenildi.
Kurulan kadronun, planlanan hedefler için yeterli olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, Ali Koç'un yüzüne karşı da bu ifadeleri kullandığını belirtti. Yanal'ın yakın çevresine; "Bana verilen sözler tutulmadı, mesele sadece sol bek olarak yazılıp çizildi ama çok daha fazlası var. Ne kadarlar ne de stoperler yeterliydi. Onca stoper alındı ama hiçbirisi bizim ihtiyacımızı karşılayacak isimler olmadı" şeklinde sitem ettiği öğrenildi.
Çok zor şartlarda göreve geldiğini ve kendisinden ziyade takımın durumuna üzüldüğünü söyleyen Ersun Yanal'ın, sportif direktör Damien Comolli ile yaşadığı sıkıntılara da değindiği belirtildi. Yanal, "Ben Fenerbahçe için elimden geleni yaptım yine de yaparım. Ancak mevcut şartlarda başarı söz konusu dahi olamazdı. Işığı göremedim, daha fazla kalamazdım" dedi.
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