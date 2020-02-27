İşte Ersun Yanal'ın görevde kalma nedeni!
Galatasaray'la oynanan derbi mücadelesinde alınan 3-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyordu ancak sürpriz bir kararla 'devam' denildi. Herkesin merak ettiği bu kararın ardında yatan nedenler ise ortaya çıktı.
Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Galatasaray karşısında alınan ağır yenilgi sonrası yolların ayrılması beklenen Ersun Yanal'la 'devam' kararı büyük şaşkınlık yaratmıştı. Zirve yarışında alınan yara ve ezeli rakibine 21 yıl aranın ardından kaybedilen serinin ardından taraftarlar da Ersun Yanal'a istifa tezahüratlarıyla tepki göstermişti. Başkan Ali Koç'un yaptığı sürpriz hamlenin perde arkasında iki neden bulunduğu öğrenildi. İşte Takvim'in haberine göre o iki neden...
YÖNETİM ZAMAN KAZANACAK
Koç yeni bir hoca gelmesi ve kötü gidişin sürmesi halinde eleştiri oklarının tamamının kendisine yöneleceğini düşünüyor. Bu nedenle Yanal görevde kalacak. Kötü gidiş sürerse yeni hoca değişikliğine gidilecek. Böylece yönetim zaman kazanacak.
BEKLEME MODUNA GEÇİLDİ
Ali Koç'un ayrıca kupadaki Trabzonspor maçları ve ligdeki zorlu deplasmanlarda yeni gelecek hocanın yıpranma ihtimaline karşın operasyonu şimdilik yapmadığı da belirtiliyor. Böylece görevde kalan Ersun Yanal adeta 'canlı kalkan' olarak kullanılacak... Ancak ilerleyen maçlarda mağlubiyet serisi devam ederse yönetimin yeni planını devreye sokacak.
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
İşte Ersun Yanal'ın görevde kalma nedeni! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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