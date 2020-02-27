İşte Ersun Yanal'ın görevde kalma nedeni! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe İşte Ersun Yanal'ın görevde kalma nedeni!

İşte 'ın görevde kalma nedeni!

İşte Ersun Yanal'ın görevde kalma nedeni!

'la oynanan derbi mücadelesinde alınan 3-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör ile yolların ayrılması bekleniyordu ancak sürpriz bir kararla 'devam' denildi. Herkesin merak ettiği bu kararın ardında yatan nedenler ise ortaya çıktı.

'in 23. haftasında pazar günü karşısında alınan ağır yenilgi sonrası yolların ayrılması beklenen 'la 'devam' kararı büyük şaşkınlık yaratmıştı. Zirve yarışında alınan yara ve ezeli rakibine 21 yıl aranın ardından kaybedilen serinin ardından taraftarlar da Ersun Yanal'a istifa tezahüratlarıyla tepki göstermişti. Başkan 'un yaptığı sürpriz hamlenin perde arkasında iki neden bulunduğu öğrenildi. İşte Takvim'in haberine göre o iki neden...

YÖNETİM ZAMAN KAZANACAK

Koç yeni bir hoca gelmesi ve kötü gidişin sürmesi halinde eleştiri oklarının tamamının kendisine yöneleceğini düşünüyor. Bu nedenle Yanal görevde kalacak. Kötü gidiş sürerse yeni hoca değişikliğine gidilecek. Böylece yönetim zaman kazanacak.


BEKLEME MODUNA GEÇİLDİ

Ali Koç'un ayrıca kupadaki maçları ve ligdeki zorlu deplasmanlarda yeni gelecek hocanın yıpranma ihtimaline karşın operasyonu şimdilik yapmadığı da belirtiliyor. Böylece görevde kalan Ersun Yanal adeta 'canlı kalkan' olarak kullanılacak... Ancak ilerleyen maçlarda mağlubiyet serisi devam ederse yönetimin yeni planını devreye sokacak.

haberin devamı

  1. 27.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte Ersun Yanal'ın görevde kalma nedeni! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN