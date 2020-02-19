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19 Şubat 2020, Çarşamba
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’dan pankart cezası

PFDK’dan pankart cezası

, ’ye bu kez pankart cezası verdi. Sarı-lacivertliler, ile oynadığı kupa maçında ‘Türk futbolu için uyanma zamanı’ yazan bir pankartla açmıştı. Kurul, izin alınmadan pankartla sahaya çıkılmasından dolayı 24 bin TL ile cezalandırdı.

, 'ye bu kez pankart cezası verdi. Sarı-lacivertliler, ile oynadığı kupa maçında 'Türk futbolu için uyanma zamanı' yazan bir pankartla açmıştı. Kurul, izin alınmadan pankartla sahaya çıkılmasından dolayı 24 bin TL ile cezalandırdı.
  1. 19.2.2020
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