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19 Şubat 2020, Çarşamba
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En özel paket

En özel paket

, kulübe gelir sağlamak için önceki maçlarda olduğu gibi derbisinde de özel bir uygulamaya gidecek. , platin ve gold olmak üzere 3 farklı seçenekteki biletleri satın alacak taraftarlar, özel anlara da şahitlik edecek. Bu paketleri alan sarı-lacivertliler, tesislerde futbolcularla bir araya gelme fırsatını da yakalayacak.

Fenerbahçe Yönetimi, kulübe gelir sağlamak için önceki maçlarda olduğu gibi derbisinde de özel bir uygulamaya gidecek. , platin ve gold olmak üzere 3 farklı seçenekteki biletleri satın alacak taraftarlar, özel anlara da şahitlik edecek. Bu paketleri alan sarı-lacivertliler, tesislerde futbolcularla bir araya gelme fırsatını da yakalayacak.
  1. 19.2.2020
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