Fenerbahçe geriye düştüğü maçları çeviremiyor

Fenerbahçe ilk yarısını geride kapattığı maçlarda geri dönemiyor. Sarı-lacivertliler, ilk 45 dakikayı yenik kapattığı son 17 Süper Lig maçının sadece birini kazanabildi. O maçta da 2. haftada Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenmişti.