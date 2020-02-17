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17 Şubat 2020, Pazartesi
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geriye düştüğü maçları çeviremiyor

Fenerbahçe geriye düştüğü maçları çeviremiyor

ilk yarısını geride kapattığı maçlarda geri dönemiyor. Sarı-lacivertliler, ilk 45 dakikayı yenik kapattığı son 17 maçının sadece birini kazanabildi.

ilk yarısını geride kapattığı maçlarda geri dönemiyor. Sarı-lacivertliler, ilk 45 dakikayı yenik kapattığı son 17 maçının sadece birini kazanabildi. O maçta da 2. haftada 'i deplasmanda 2-1 yenmişti.

  1. 17.2.2020
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