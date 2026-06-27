Demokratik Kongo Cumhuriyeti Özbekistan karşısında geri dönerek son 32 biletini kaptı!

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son hafta maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. Demokratik Konga'ya galibiyeti getiren golleri 68. dakikada penaltıdan ve 90+1. dakikada Yoane Wissa ve 78. dakikada Fiston Mayele kaydetti.

Özbekistan'ın tek golü ise 10. dakikada RAMS Başakşehir'in yıldızı Eldor Shomurodov'dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 4'e çıkaran Demokratik Kongo Cumhuriyeti, en iyi üçüncüler arasında yer alarak son 32 turuna yükseldi.

Puanla tanışamayan Özbekistan ise turnuvaya veda etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Demokratik Kongo, Yoane Wissa'nın penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/acIVnj2huR — TRT Spor (@trtspor) June 28, 2026