Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe yenerse sürpriz olmaz. Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur, teknik adam gider." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Southampton'dan Mario Lemina kararı! Önümüzdeki sezon...
- Galatasaray'a İtalya'dan transfer müjdesi! Resmen açıklandı
- Galatasaray'ın Falcao hüsranı! İşte o tablo
- Galatasaray taraftarından yönetime isyan! ''Krediniz tükeniyor''
- Emre Mor gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Fatih Terim...
- Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Aslan'ın Konya maçı 11'i
- Galatasaray'da beklenen son! Yeni transfer artı 3 yıldız tribüne
- 3 fesih birden! Galatasaray'a şok yanıt
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.