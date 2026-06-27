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Haberler Dünya Kupası Cezayir-Avusturya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Cezayir-Avusturya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda kritik bir mücadele yaşanıyor. Avusturya ve Cezayir, son 32 turuna yükselmek için kader maçında karşı karşıya geliyor. Her iki takım da ilk iki maçta Ürdün'ü yenerek başladıkları turnuvada lider Arjantin'e mağlup oldu. Averaj avantajı sebebiyle beraberlik bile Avusturya'nın üst tura çıkması için yeterli olabilirken, Cezayir kesin bilet için galibiyetten başka çare aramıyor. Cezayir-Avusturya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 04:50 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 05:34
Cezayir-Avusturya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası J Grubu'nun kapanış perdesinde, gruptan çıkacak ikinci takımı doğrudan belirleyecek nefes kesen bir 90 dakika oynanıyor. Grupta oynadığı futbolla takdir toplayan ve Ürdün karşısındaki galibiyetiyle moral bulan Avusturya, taktiksel disipliniyle sahada yer alarak gruptan ikinci sırada çıkmanın hesaplarını yapıyor. Diğer tarafta ise Vladimir Petkovic'in Cezayir'i, güçlü Avrupa temsilcisi karşısında tarihi bir galibiyete imza atarak adını son 32 turuna yazdırmak istiyor. Cezayir-Avusturya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Cezayir-Avusturya MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası J Grubu kapsamındaki Cezayir-Avusturya mücadelesi 28 Haziran Pazar günü oynanıyor.

Cezayir-Avusturya MAÇI SAAT KAÇTA?

J Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 05.00'te çaldı.

Cezayir-Avusturya MAÇI HANGİ KANALDA?

Cezayir-Avusturya mücadelesi, TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

Cezayir-Avusturya MAÇI İLK 11'LER

Cezayir: Benbot, Belghali, Mandi, Bensebaini, Hadjam, Bentaleb, Aouar, Maza, Mahrez, Chaibi, Gouiri.

Avusturya: Schlager, Posch, Lienhart, Alaba, Mwene, Seiwald, Xaver Schlager, Schmid, Laimer, Sabitzer, Arnautovic.

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