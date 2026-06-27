Cezayir-Avusturya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası J Grubu'nun kapanış perdesinde, gruptan çıkacak ikinci takımı doğrudan belirleyecek nefes kesen bir 90 dakika oynanıyor. Grupta oynadığı futbolla takdir toplayan ve Ürdün karşısındaki galibiyetiyle moral bulan Avusturya, taktiksel disipliniyle sahada yer alarak gruptan ikinci sırada çıkmanın hesaplarını yapıyor. Diğer tarafta ise Vladimir Petkovic'in Cezayir'i, güçlü Avrupa temsilcisi karşısında tarihi bir galibiyete imza atarak adını son 32 turuna yazdırmak istiyor. Cezayir-Avusturya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Cezayir-Avusturya MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası J Grubu kapsamındaki Cezayir-Avusturya mücadelesi 28 Haziran Pazar günü oynanıyor.

Cezayir-Avusturya MAÇI SAAT KAÇTA?

J Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 05.00'te çaldı.

Cezayir-Avusturya MAÇI HANGİ KANALDA?

Cezayir-Avusturya mücadelesi, TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

⚽ Marko Arnautović, sessizliği bozdu ve Avusturya'yı 1-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/1zzqTiNaIC — TRT Spor (@trtspor) June 28, 2026

Cezayir-Avusturya MAÇI İLK 11'LER

Cezayir: Benbot, Belghali, Mandi, Bensebaini, Hadjam, Bentaleb, Aouar, Maza, Mahrez, Chaibi, Gouiri.

Avusturya: Schlager, Posch, Lienhart, Alaba, Mwene, Seiwald, Xaver Schlager, Schmid, Laimer, Sabitzer, Arnautovic.