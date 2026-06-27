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Haberler Dünya Kupası Ürdün-Arjantin maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Ürdün-Arjantin maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda liderlik unvanını korumak isteyen Arjantin ile turnuva tarihinin ilk puanını alma hedefindeki Ürdün karşı karşıya geliyor. Grubun zirve matematiğini ve son 32 turu eşleşmelerini tescilleyecek bu tarihi J Grubu randevusunu haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 04:50 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 05:33
Ürdün-Arjantin maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası J Grubu'nun son perdesinde, turnuvanın en büyük favorisi ile en mütevazı ekibi yeşil sahada buluşuyor. Kaptan Lionel Messi'nin rekor kıran golleriyle turnuvaya harika bir başlangıç yapan Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, sahaya liderlik koltuğunu perçinlemek ve son 32 turu öncesinde moral depolamak için çıkıyor. Diğer tarafta ise turnuvadaki ilk golünü Avusturya ağlarına göndererek tarihi bir an yaşayan, ancak puan almayı başaramayan Ürdün, güçlü rakibi karşısında futbol dünyasını sarsacak bir sürprize imza atmak istiyor. İşte ÜrdüArjantin maçının detayları!

Ürdün-Arjantin maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÜRDÜN-ARJANTİN MAÇI 11'LER

Ürdün: Abulaila, Haddad, Naseeb, Al-Arab, Abudahab, Abu Taha, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Olwan, Azaizeh, Fakhoury.

Arjantin: Emiliano Martinez, Otamendi, Senesi, Tagliafico, Simeone, Palacios, Paredes, Lo Celso, Paz, Alvarez, Lautaro Martinez.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Ürdün-Arjantin MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası J Grubu kapsamındaki Ürdün-Arjantin mücadelesi 28 Haziran Pazar günü oynanıyor.

Ürdün-Arjantin MAÇI SAAT KAÇTA?

J Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 05.00'te çaldı.

Ürdün-Arjantin MAÇI HANGİ KANALDA?

Ürdün-Arjantin mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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