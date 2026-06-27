Ürdün-Arjantin maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası J Grubu'nun son perdesinde, turnuvanın en büyük favorisi ile en mütevazı ekibi yeşil sahada buluşuyor. Kaptan Lionel Messi'nin rekor kıran golleriyle turnuvaya harika bir başlangıç yapan Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, sahaya liderlik koltuğunu perçinlemek ve son 32 turu öncesinde moral depolamak için çıkıyor. Diğer tarafta ise turnuvadaki ilk golünü Avusturya ağlarına göndererek tarihi bir an yaşayan, ancak puan almayı başaramayan Ürdün, güçlü rakibi karşısında futbol dünyasını sarsacak bir sürprize imza atmak istiyor. İşte ÜrdüArjantin maçının detayları!

Ürdün-Arjantin maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÜRDÜN-ARJANTİN MAÇI 11'LER

Ürdün: Abulaila, Haddad, Naseeb, Al-Arab, Abudahab, Abu Taha, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Olwan, Azaizeh, Fakhoury.

Arjantin: Emiliano Martinez, Otamendi, Senesi, Tagliafico, Simeone, Palacios, Paredes, Lo Celso, Paz, Alvarez, Lautaro Martinez.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Lo Celso'dan harika frikik! Arjantin, Ürdün karşısında önde. pic.twitter.com/stAHGUT4mM — TRT Spor (@trtspor) June 28, 2026

⚽ Lautaro Martinez penaltıyı gole çevirdi Arjantin farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/DA5lbuwi18 June 28, 2026

Ürdün-Arjantin MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası J Grubu kapsamındaki Ürdün-Arjantin mücadelesi 28 Haziran Pazar günü oynanıyor.

Ürdün-Arjantin MAÇI SAAT KAÇTA?

J Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 05.00'te çaldı.

Ürdün-Arjantin MAÇI HANGİ KANALDA?

Ürdün-Arjantin mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.