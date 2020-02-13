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13 Şubat 2020, Perşembe
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Özil: Geleceği göremiyorum

Özil: Geleceği göremiyorum

Adı sık sık ile anılan , ile sözleşmesi bittikten sonra ne yapacağına karar vermediğini açıkladı.

Adı sık sık F.Bahçe ile anılan , ile sözleşmesi bittikten sonra ne yapacağına karar vermediğini açıkladı. 31 yaşındaki yıldız, "Sezon bittikten sonra Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmem kalacak. Sonra ne olur bilmiyorum. Geleceği göremiyorum" dedi. Mesut, zor bir sezon geçirdiklerini ve hedeflerinin Devler Ligi'ne kalmak olduğunu da söyledi.
  1. 13.2.2020
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