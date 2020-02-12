Fenerbahçe Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale yükselen Fenerbahçe, ligde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda ilk etapta salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleri yapıldı.
Ardından koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Kırklarelispor karşısında maça 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışması ile noktaladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 12.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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