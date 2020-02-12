Fenerbahçe Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı!

Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı!

, 'in 22. haftasında cumartesi günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

'nda Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale yükselen , ligde oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. 'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda ilk etapta salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleri yapıldı.

Ardından koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Kırklarelispor karşısında maça 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışması ile noktaladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 12.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN