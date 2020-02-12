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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Kadıköy'de bu kez canlı izlediler! ...

Kadıköy'de bu kez canlı izlediler! Vedat Muriç...

'de sürpriz gelişme... Sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euro bedelle kadroya dahil edilen , sarı lacivertli forma ile çıktığı maçlarda rakiplerine korku salarken, oynadığı futbolla Avrupa devlerinin iştahını kabarttı. Ara döneminde bir çok dünya kulübü ile adı geçen Vedat için bu kez sürpriz bir iddia gündeme taşındı! Buna göre Kosovalı golcüyü izlemek için Premier Lig devi Kadıköy'e geldi! İşte detaylar...

'nin Kosovalı golcüsü için talipler her geçen gün artıyor. Kısa süre önce Aston Villa, Tottenham gibi kulüplerle adı geçen yıldız futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den Aston Villa, Burnley ve Tottenham'ın radarında olan Vedat Muriç için bu kez dünya devi devreye girdi.

CANLI İZLEDİ

İngiliz medyasında yer alan habere göre teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Kosovalı golcüyü Kadıköy'de izlettiği ortaya çıktı.

Öte yandan Solskjaer'in, Vedat'ın adeta yıldızlaştığı İngiltere-Kosova karşılaşmasını da stattan takip ettiği aktarıldı. Haberin detaylarında Norveçli teknik adamın, Vedat Muriç'i, Rashford'a alternatif olarak gördüğü yazıldı.

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ADA'DA ÜN KAZANDI!

Premier Lig menajerlerinin dikkatle takip ettiği Vedat Muriç için Burnley'in 21 milyon euroyu gözden çıkarttığı vurgulanırken, Aston Villa'nın da yıldız golcü için devrede olduğu belirtildi.

MOU'DAN OLUMLU RAPOR
Tottenham ise sakatlanan Harry Kane'in yerine forvet transferi yapmadı. Menajer Jose Mourinho'nun alternatif olarak kadrosuna katmayı planladığı Vedat Muriç için olumlu rapor verdiği iddia edildi.

RİZE'DE PARLADI FENER'DE COŞTU
Geçtiğimiz yıl Çaykur Rizespor formasıyla büyük çıkış yakalayan ve geçtiğimiz yaz döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, Sarı Laicvertlierin gelecek yıl transfer planlamasında önemli yere sahip.

PLANLAR VEDAT'A GÖRE
Fenerbahçe, Vedat Muriç'den gelecek paraya göre önümüzdeki yıl kadrosunu şekillendirecek ve transferleri gerçekleştirecek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 22 karşılaşmaya çıkan Vedat Muriç 13 gol 5 asaistlik performans sergiledi.

  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 12.02.2020 14:23
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